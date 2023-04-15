Лебеденко — о Самсонове: «Тренер знает, что мы играем не за подпись в контракте»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о возвращении в стартовый состав «автозаводцев» 34-летнего защитника Артёма Самсонова.

По мнению Лебеденко, сплав молодости и опыта идёт команде только на пользу. Напомним, что в состав «Торпедо» Самсонова вернул испанский тренер Жозеп Клотет, возглавивший «автозаводцев» 28 марта.

«Для Артёма, меня, Александра Рязанцева «Торпедо» является родным клубом. Тренер знает, что мы провели здесь огромное количество времени и играем не за подпись в контракте», — цитирует Лебеденко «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Самсонов провёл за «Торпедо» 23 матча, отметившись в них одной результативной передачей. После 22 туров РПЛ «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу, набрав 13 очков.