«Спартак» получил две красные карточки в одном матче РПЛ впервые с 2012 года

Завершился матч 23-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» со счётом 2:1.

«Красно-белые» заканчивали матч вдевятером. В последний раз это случалось со столичным клубом в РПЛ в 2012 году в матче против питерского «Зенита».

На 68-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Руслан Литвинов, а на 88-й минуте люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс также не смог доиграть матч из-за двух «горчичников».

«Спартак» вернулся на третью строчку в турнирной таблице и сравнялся по очкам с «Ростовом», но у команды с берегов Дона игра в запасе.