Агент Бальде отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего из «Спартака»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем своего клиента в РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько легионеров «Спартака», в том числе и Бальде, могут покинуть команду.

«Разговоры о том, что Бальде может уехать из России этим летом не соответствуют действительности. Это не правда. Он счастлив в «Спартаке». Будем надеяться, что Кейта сможет топ-нападающим в России!» — приводит слова Пасторелло Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел семь матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт сенегальца со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость Бальде оценивается в 2 миллиона евро.