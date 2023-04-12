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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бальде отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего из «Спартака»

12 Апреля 2023 • 17:09 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего  «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем своего клиента в РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что несколько легионеров «Спартака», в том числе и Бальде, могут покинуть команду.

«Разговоры о том, что Бальде может уехать из России этим летом не соответствуют действительности. Это не правда. Он счастлив в «Спартаке». Будем надеяться, что Кейта сможет топ-нападающим в России!» — приводит слова Пасторелло Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел семь матчей во всех турнирах и забил два гола. Контракт сенегальца со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость Бальде оценивается в 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Федерико Пасторелло Кейта Бальде
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