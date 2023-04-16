Никонов: «Спартак» мог выиграть и разгромно, если бы не вратарь «Торпедо»

Экс-игрок «Торпедо» Вадим Никонов прокомментировал поражение «автозаводцев» от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«В «Лужниках» играли неравные команды. «Спартак» мог выиграть и разгромно, если бы не вратарь «Торпедо». Что сделаешь, если такая ситуация? Хотелось бы лучше, но как получилось», — приводит слова Никонова «Чемпионат».

Жаль, что такой популярный клуб находится в такой ситуации, в команде постоянно меняются тренеры, хорошо, что вратарь спасает от позора, добавил эксперт.

После 23 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.