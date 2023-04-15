По следам матча против «Торпедо»: Что нужно «Спартаку», чтобы добиваться успехов

«Спартак» едва не потерял очки в матче с «Торпедо», который складывался идеально для «красно-белых». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах московского дерби.

Молодость и горячность едва не лишили «Спартак» очков в матче, который складывался для команды просто идеально. В первом тайме в матче с «Торпедо» «красно-белые» буквально разрывали соперника. Да и вторую половину подопечные Абаскаля начали более чем уверенно. Казалось, вот-вот «Спартак» забьёт третий гол и решит исход поединка, но вместо этого «красно-белые» сами себе придумали победы.

Многие отмечают, что у «Спартака» молодая команда, что выглядит перспективно в разрезе будущего. Однако в поединке с «Торпедо» самым наглядным образом проявилась оборотная сторона юности. Опытная команда в матче против соперника более низкого уровня, ведя в счёте 2:0, точно спокойно бы удержала счёт. Более того, скорее всего, она бы воспользовалась эмоциями соперника и довела бы того же Самсонова до второй жёлтой карточки и удаления, благо капитан «автозаводцев» действовал очень опрометчиво, имея предупреждение.

Вместо того чтобы успокоить игру или поймать соперника на контратаке, «Спартак» вдруг сам занервничал. «Красно-белые» стали набирать жёлтые карточки, которые привели к двум удалениям. То есть в матче, который шёл абсолютно под диктовку «Спартака», подопечные Абаскаля вдруг сами себе на ровном месте создали проблемы. Очевидно, что команде на поле не хватило опытных футболистов, которые могли бы успокоить и партнёров, и игру.

Игроки «Спартака» вообще в последнее время выглядят довольно неуверенными. Два незабитых пенальти в матче – это ведь из той же оперы. Литвинов, подходя к мячу, казалось, боялся этого удара и пробил довольно плохо. Именно из-за этой неуверенности, отсутствия спокойствия «Спартак» и не смог завершить несколько контратак, когда оборона «Торпедо» буквально проваливалась. При этом «красно-белые», пропустив, не смогли спокойно взять под свой контроль мяч, хотя надо было продержаться всего пару минут, а потом ещё умудрились в середине своей штрафной упустить соперника, который просто пробил неудачно. Ударь же Рейна точнее – и никакой победы у «Спартака» не было бы.

Впереди «Спартак» ждёт матч с «Акроном», который вряд ли будет простым. Тольяттинцы дома будут проводить главный матч в недолгой истории клуба и отдадут все силы. При этом на бумаге «красно-белые» выглядят абсолютным фаворитом, но чтобы реализовать свой класс, надо действовать спокойно. Способен ли нынешний «Спартак» на это? Готовы ли «красно-белые» выигрывать именно на классе, а не на эмоциях?

«Спартак» мечтает в следующем году побороться с «Зенитом» за золотые медали. Однако чемпионов как раз и отличает умение спокойно выигрывать такие матчи, как против «Торпедо». Невозможно рассчитывать на золотые медали и при этом встречу против последней команды таблицы, ведя по ходу 2:0, превращать в валидол. Если уж в таких матчах тратить столько эмоций и набирать столько ненужных жёлтых и даже красных карточек, что же будет в действительно решающих встречах?!

Применительно к футболу часто говорят о важности опыта как фактора, который решает исход матчей. Его нельзя натренировать, нельзя почувствовать. Однако в субботу «Спартак» наглядно показал, что значит его отсутствие. «Красно-белые» выиграли поединок, но такими усилиями, с такими затратами, что это может аукнуться уже в том же предстоящем поединке с «Акроном». Как Абаскаль будет решать эту проблему –непонятно. Однако до тех пор, пока «Спартак» не станет спокойным и уверенным, никаких больших успехов команда не добьётся.

Роман Андреев