Мор назвал игрока «Зенита», которого хотел бы увидеть в «Спартаке»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, какого футболиста он хотел бы видеть в стане «красно-белых».

«Хотел бы видеть в «Спартаке» опорного полузащитника «Зенита» Барриоса. Из-за его качеств и потому, что это проблемная позиция у «Спартака». Это один из лучших игроков нашего чемпионата. Такого футболиста в «Спартаке» не хватает», — приводит слова Мора Legalbet.

Эксперт отметил, что на этой позиции у «Спартака» есть Руслан Литвинов, но он отлично действует в центре обороны вместе с Георгием Джикией, а Барриос освободил бы остальных полузащитников от черновой работы.

В нынешнем сезоне 29-летний Барриос принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым голом и отдал два ассиста.