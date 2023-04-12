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Мор назвал игрока «Зенита», которого хотел бы увидеть в «Спартаке»

12 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, какого футболиста он хотел бы видеть в стане «красно-белых».

«Хотел бы видеть в «Спартаке» опорного полузащитника «Зенита» Барриоса. Из-за его качеств и потому, что это проблемная позиция у «Спартака». Это один из лучших игроков нашего чемпионата. Такого футболиста в «Спартаке» не хватает», — приводит слова Мора Legalbet.

Эксперт отметил, что на этой позиции у «Спартака» есть Руслан Литвинов, но он отлично действует в центре обороны вместе с Георгием Джикией, а Барриос освободил бы остальных полузащитников от черновой работы.

В нынешнем сезоне 29-летний Барриос принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым голом и отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Джикия Вильмар Барриос Руслан Литвинов Эдуард Мор
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