«Спартак» за один тайм не забил два пенальти в ворота «Торпедо»

В эти минуты в «Лужниках» проходит матч «Торпедо» - «Спартак» в рамках 23-го тура Премьер-лиги. В конце первого тайма «красно-белые» получили право на ещё один 11-метровый штрафной удар. Его заработал Кейта Бальде, который ранее по ходу игры не забил пенальти, а также отличился с игры. На сей раз к мячу подошел Руслан Литвинов, его удар правее центра ворот потащил Егор Бабурин, переведя мяч в сторону от цели.

На табло остаются гореть цифры 0 и 1.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.