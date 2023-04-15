Заварзин: «На бумаге «Спартак» должен побеждать «Торпедо», но у команды спад»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Торпедо».

Заварзин отметил, что на бумаге «Спартак» выглядит сильнее своего соперника, однако сейчас «красно-белые» переживают спад.

«Как и у «Динамо» — долгий спад и непонятно, когда это кончится. Конечно, на бумаге «Спартак» должен побеждать, у «Торпедо» ни сил, ни умения не хватит бороться с ними», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Матч «Торпедо» — «Спартак» состоится сегодня, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени. На данный момент «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Автозаводцы» же идут на последней 16-й строчке.