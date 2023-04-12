Дьяков затрудняется назвать первую тройку по итогам сезона РПЛ

Бывший российский защитник Виталий Дьяков, успевший поиграть за «Ростов» и столичное «Динамо», затрудняется назвать команды, которые смогут занять по итогам сезона второе и третье место.

«За места в тройке сразятся «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Сложно сказать, у кого больше шансов в борьбе. «Ростов» на втором месте, и у него запас по очкам. «Спартак» выступает неплохо, но сейчас у команды спад. ЦСКА набрал неплохие кондиции и здорово смотрится в последних матчах», - сказал Дьяков «Чемпионату», добавив, что «Зенит» уже практически гарантированно стал чемпионом.

В грядущем туре РПЛ между собой, напомним, сыграют команды с первого и второго места - «Зенит» и «Ростов». Эта игра будет крайне важна ростовчанам, поскольку в случае потери очков команду Валерия Карпина в турнирной таблице преследуют «Спартак» и ЦСКА. У «красно-белых» отставание от ростовчан составляет три очка, у ЦСКА – четыре.