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Нетфуллин: «До того, как Клотет возглавил «Торпедо», я о нём ничего не слышал»

13 Апреля 2023 • 20:03 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Полузащитник столичного «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился мнением о новом наставнике «автозаводцев» Жозепе Клотете.

«До того, как Клотет возглавил «Торпедо», я о нём ничего не слышал. Могу сказать, что за любого специалиста отвечает результат», — заявил футболист «Торпедо» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, сделать выводы о работе специалиста можно будет только после выполнения задачи, которая стоит перед «автозаводцами» в нынешнем сезоне. По словам Нетфуллина, разница между отечественными и иностранными тренерами заключается в менталитете.

Напомним, что «Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав по итогам 22 туров 13 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Равиль Нетфуллин Жозеп Клотет
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