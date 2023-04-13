Нетфуллин: «До того, как Клотет возглавил «Торпедо», я о нём ничего не слышал»

Полузащитник столичного «Торпедо» Равиль Нетфуллин поделился мнением о новом наставнике «автозаводцев» Жозепе Клотете.

«До того, как Клотет возглавил «Торпедо», я о нём ничего не слышал. Могу сказать, что за любого специалиста отвечает результат», — заявил футболист «Торпедо» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, сделать выводы о работе специалиста можно будет только после выполнения задачи, которая стоит перед «автозаводцами» в нынешнем сезоне. По словам Нетфуллина, разница между отечественными и иностранными тренерами заключается в менталитете.

Напомним, что «Торпедо» находится на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав по итогам 22 туров 13 очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре балла.