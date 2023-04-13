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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов: «В душе я надеюсь, «Торпедо» отберёт очки у «Спартака»

13 Апреля 2023 • 16:32 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился своими ожиданиями от приближающегося матча чемпионата России со «Спартаком».

«В душе я надеюсь, «Торпедо» отберёт очки у «Спартака», но сделать это будет очень тяжело. Но надежда умирает последней. И всё же закрепиться в РПЛ «Торпедо» будет практически невозможно», - приводит слова футбольного деятеля Legalbet.

Два московских коллектива сойдутся в очном противостоянии уже в ближайшую субботу, 15 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

В матче первого круга, состоявшемся в конце октября прошлого года, успех праздновали футболисты «красно-белой» команды (1:0).

В турнирной таблице национального российского чемпионата ситуация у коллективов сильно отличается - если спартаковцы идут на третьем месте и продолжают борьбу за медали соревнования, то торпедовцы являются худшей командой турнира и всерьёз рискуют потерять место в элитном дивизионе.

Тем не менее, до окончания Российской премьер-лиги осталось ещё восемь туров, за время которых всё может измениться кардинальным образом - «Спартак» отстаёт от лидирующего «Зенита» на 12 очков, а «Торпедо», чтобы выйти из зоны прямого вылета, необходимо набрать минимум четыре балла.

За ходом игры «Торпедо» - «Спартак» вы сможете следить на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Александр Тукманов
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ТОРПЕДО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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