Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от завтрашнего матча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги между «красно-белыми» и «Торпедо».

- Вы можете выделить явного фаворита в завтрашней игре?

- Для меня «Спартак» - явный фаворит, но это не отменяет того факта, что «красно-белым» будет тяжело. «Торпедо» некуда деваться. У них новый тренер, команда в хорошем смысле встряслась и победила в последнем матче. Теперь они с боевым настроением будут встречаться со «Спартаком». Абаскаля ждёт тяжелейшая игра, но по составу и по игре «Спартак» сильнее.

- Сегодня полузащитнику «красно-белых» Антону Зиньковскому исполняется 27 лет, за сезон он забил всего два гола и отдал один ассист. Он не оправдал ожиданий болельщиков?

- Подождите пока с такими выводами. Парень талантливый, в его действиях на поле есть острота - он может отдать нестандартную передачу или забить сам. Пока он не имеет постоянного места в стартовом составе, отсюда и рождается неуверенность. Когда тренер начнёт регулярно ставить его в основу, статистика изменится.

- Если «Спартак» займёт третье место по итогам сезона, то выступление команды можно будет считать успешным?

- Сейчас второе и третье место ничего не дают, только серебряные и бронзовые медали. Раньше эти позиции давали право выступления в еврокубках, сейчас этого нет. У команды всегда была задача завоёвывать золотые медали. Для меня как для болельщика «Спартака» второе или третье место - это ни о чём. Раньше отсутствие чемпионства сглаживалось участием в еврокубках, сейчас этого нет. Так что хочется, чтобы команда взяла Кубок или заняла первое место в чемпионате.

- Как вы думаете, Квинси Промес, несмотря на травму, способен стать лучшим бомбардиром сезона в РПЛ? Сейчас у него и Малкома по 16 голов.

- Если он качественно восстановится, то у него есть все шансы. До повреждения он находился в отличном состоянии. С ним на поле и без него команда показывает разную игру. Чем быстрее он восстановится, тем раньше он станет снова приносить результат.

- А Владимир Писарский способен присоединиться к бомбардирской гонке? На сегодняшний день в его активе 14 мячей.

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- У него есть бомбардирский талант, но он не всегда выходит в стартовом составе. Так что его результативность зависит от его игрового времени.

Роберт Иванов