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Талалаев: «Я бы с удовольствием продолжил работать в «Торпедо»

11 Апреля 2023 • 00:25 Комментировать
Торпедо Москва
...
Спартак Москва
15.04 19:00

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал свой недавний уход с поста главного тренера столичного «Торпедо».

«С удовольствием бы продолжил работать в «Торпедо», у меня был долгоиграющий контракт. После тяжелого ухода из «Ахмата» я был не подготовленным, я этого не скрывал. Но пришли новые руководители, всё поменялось», - рассказал Талалаев «Матч ТВ».

Напомним, вскоре после ухода специалиста «автозаводцев» Москвы возглавил малоизвестный в России специалист, испанец Жозеп Клотет. К счастью для болельщиков «чёрно-белых», в минувшие выходные он одержал у руля московского клуба первую победу, да ещё и над прямым конкурентом – «Факелом».

Тренер добавил, что у нового руководства «Торпедо» не было никаких претензий к нему. Его поблагодарили за работу и сказали, что выплатят ему и его штабу все причитающиеся деньги по контракту.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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