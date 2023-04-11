Талалаев: «Я бы с удовольствием продолжил работать в «Торпедо»

Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал свой недавний уход с поста главного тренера столичного «Торпедо».

«С удовольствием бы продолжил работать в «Торпедо», у меня был долгоиграющий контракт. После тяжелого ухода из «Ахмата» я был не подготовленным, я этого не скрывал. Но пришли новые руководители, всё поменялось», - рассказал Талалаев «Матч ТВ».

Напомним, вскоре после ухода специалиста «автозаводцев» Москвы возглавил малоизвестный в России специалист, испанец Жозеп Клотет. К счастью для болельщиков «чёрно-белых», в минувшие выходные он одержал у руля московского клуба первую победу, да ещё и над прямым конкурентом – «Факелом».

Тренер добавил, что у нового руководства «Торпедо» не было никаких претензий к нему. Его поблагодарили за работу и сказали, что выплатят ему и его штабу все причитающиеся деньги по контракту.