Игрок «Торпедо» Самсонов: Мы адаптировались к требованиям Клотета

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался о работе с новым главным тренером команды Жозепом Клотетом.

«К требованиям нового тренера адаптировались. Всегда, когда приходит новый специалист, меняется жизнь команды. Так было и здесь. Привыкаем друг к другу», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 34-летний Самсонов провел 23 матча во всех турнирах и отдал один голевой пас.

Напомним, испанский специалист сменил на посту главного тренера «Торпедо» Андрея Талалаева.

8 апреля «Торпедо» одержало победу над «Факелом» в игре 22-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0