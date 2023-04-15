Бальде: «Потерял много времени не по своей вине, зато сейчас я стараюсь его компенсировать и помочь команде»

Лучший футболист матча «Торпедо» - «Спартак» (1:2) Кейта Бальде поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Видно, как вы счастливы и светитесь. Сегодня два пенальти заработали, забили, но не забили пенальти. Какие у вас впечатления от последних матчей? Сейчас, кажется, начинается ваше время в «Спартаке»?

- Я действительно много работал в это время, старался на благо команды, был сконцентрирован. Действительно, я потерял много времени не по своей вине, зато сейчас я стараюсь его компенсировать и помочь команде.

- Вы забили один гол и показали на часы. Другой гол вы забили и показали ромбик. Почему сегодня не было никакого перфоманса?

- Сегодня я хотел отпраздновать гол с командой, все вместе. Я думаю, что это правильно, мы все вместе работаем и прикладываем невероятные усилия для этого. Я думаю, что сегодня всё было правильно.

- Где вам удобнее играть в «Спартаке», в стартовом составе в нападении в центре или на фланге?

- Хватит того, что я уже играю.