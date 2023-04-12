Мостовой: «Зенит» — чемпион, «Ростов», «Спартак» и ЦСКА разыграют медали

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об интриге в оставшейся части сезона в РПЛ.

«Если пару недель назад «Зенит» еще давал надежду на интригу в борьбе за первое место, то сейчас уже все — можно говорить, что команда Семака будет чемпионом. А «Ростов», «Спартак» и ЦСКА будут бороться за вторую и третью строчки», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт добавил, что ему все равно, кто в итоге окажется на какой строчке, ведь сейчас мы не играем в еврокубках, поэтому разницы между третьим и четвертым местом нет.

После 22 туров «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России, набрав 54 очка. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Ростов», у которого 45 очков. Замыкает призовую тройку «Спартак», имея в своей копилке 42 балла.