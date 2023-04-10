Агент Дивеева — о новом контракте с ЦСКА: «Дело не только в финансах»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, почему стороне футболиста до сих пор не удалось договориться с клубом о продлении контракта. Напомним, что действующее соглашение Дивеева рассчитано до лета 2024 года.

По словам агента, переговоры проходят непросто, так как есть много условий, по которым сторонам предстоит достигнуть соглашения.

«Надо понимать, что дело не только в финансах. Там хватает моментов, связанных с другими вещами, и это всё является условиями будущего договора, условиями отношений на ближайшие несколько лет, поэтому мы к этому относимся тонко и стараемся, чтобы эти условия были комфортными для обеих сторон», — цитирует Ерёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Дивеев провёл за ЦСКА 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.