Новиков: «У ЦСКА не будет особого преимущества из-за отсутствия Ганчаренко»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «армейцы» в гостях встретятся с «Уралом». Напомним, что на бровке екатеринбургской команды будет отсутствовать её главный тренер Виктор Ганчаренко, который ранее был дисквалифицирован на три игры за оскорбления судьи в одном из предыдущих матчей.

По мнению Новикова, отсутствие Ганчаренко не даст ЦСКА в предстоящей встрече большого преимущества.

«Установку ведь на игру будет давать именно Ганчаренко и настраивать на матч будет лично он, так что особого какого-то преимущества у ЦСКА всё же не будет. «Урал» будет играть в полную силу, но надеюсь, что всё сложится удачно для ЦСКА», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится завтра, 15 апреля. Начало — в 16:30 по московскому времени.