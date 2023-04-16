Президент «Урала» Иванов - о поражении от ЦСКА: «Немного не повезло»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении своей команды от московского ЦСКА (1:2) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что команда сражалась, а также считает, что пенальти в ворота уральского клуба не было.

«Не знаю, что там видел арбитр на ВАР. Не должны были проигрывать эту игру. Немного не повезло. Хотя ЦСКА тоже выглядел очень хорошо», - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

На данный момент «армейцы» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице, а «Урал» занимает 11-ю позицию.

19 апреля команды встретятся в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.