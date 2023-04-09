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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обляков отметился голевым действием в пятом матче РПЛ подряд

09 Апреля 2023 • 19:57 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Прекрасную форму набрал молодой полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Сегодня вечером его команда разгромила абсолютного аутсайдера Российской премьер-лиги – «Химки», 3:0. А Обляков не смог покинуть поле без полезного действия – на его счету дебютный гол встречи, оформленный на 34-й минуте, а спустя три минуты он сделал ассист на Бактиёра Зайнутдинова.

Серия голевых действий Облякова стартовала ещё 13 ноября прошлого года в 17 туре в матче с «Динамо». После он забивал «Крыльям Советов» в 19 туре, отдал ассист в матче с «Зенитом» в туре 20-м и отличился в прошлые выходные в рамках тура 21-го, когда «армейцы» гостили у «Факела».

Всего у Облякова в текущем сезоне пять голов и шесть ассистов в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России. ЦСКА благодаря победе над соседями из Подмосковья укрепился на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом. Отставание от «Спартка» - всего одно очко.

ЦСКА разгромил «Химки», одержал четвёртую кряду победу в РПЛ и смазал дебют Билялетдинову 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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