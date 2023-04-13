Алдонин: «ЦСКА может бороться за серебро РПЛ»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин верит, что армейцы Москвы смогут бороться за второе место в РПЛ по итогам текущего сезона.

«ЦСКА способен побороться за второе место. Сможет ли он догнать «Ростов» — это уже покажет сам чемпионат», - рассказал Алдонин порталу Metaratings.

Напомним, на данный момент подопечные Владимира Федотова идут на четвёртой строчке с 41 набранным очком. Отставание от второго месте небольшое – всего лишь четыре балла.

В грядущем туре «красно-синие» отправятся в гости к команде, которой руководит их бывший наставник Виктор Ганчаренко – к екатеринбургскому «Уралу».

«Это будет отличным экзаменом для них», - добавил Алдонин.