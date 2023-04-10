Гришин считает, что Карраскаль и Медина ещё помогут ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о текущей форме полузащитников московской команды Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.

Напомним, что в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) оба легионера остались на скамейке запасных. Колумбиец вышел на поле во втором тайме, а парагвайский футболист участие в этой игре так и не принял.

«Это конкуренция. Но надо говорить и о том, что в матче против «Химок» Карраскаль вышел хорошо. Про Медину говорили, что у него горе в семье», — приводит слова Гришина Legalbet.

При этом эксперт выразил мнение, что и Карраскаль, и Медина ещё способны принести пользу команде.

В нынешнем сезоне Карраскаль провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. На счету Медины семь мячей и пять передач в 23 встречах.