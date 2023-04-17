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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов раскритиковал игру Чалова в матче против «Урала»

17 Апреля 2023 • 19:14 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший наставник «Урала» Игорь Шалимов раскритиковал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова за игру во встрече против екатеринбуржцев в матче РПЛ.

«Покритиковать могу Чалова — всё-таки, когда счёт скользкий, выходы один на один надо реализовывать, не спешить — был шанс обвести вратаря и пробить в пустые ворота», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, если бы «армейцы» упустили победу, то к Чалову могло возникнуть много вопросов.

Напомним, что ЦСКА выиграл в матче 23-го тура Премьер-лиги со счётом 2:1, оставшись на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. Фёдор Чалов забил второй мяч столичного клуба с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Шалимов Фёдор Чалов
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