Масалитин: «Урал» играл с позиции силы в матче с ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру «армейцев» в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Впечатления от поединка не очень хорошие. «Урал» смотрелся лучше в плане организации игры, команда играла с позиции силы и создавала давление на футболистов ЦСКА. В первом тайме от пропущенных голов спасла только хорошая игра Акинфеева», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, ЦСКА просто отбился в матче с «Уралом», хочется, чтобы в следующей игре «армейцы» показали более хороший футбол.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 44 очка. «Урал» идет на десятой строчке, на счету команды 25 баллов.