Масалитин: «У Федотова и Ганчаренко могут быть реваншистские настроения»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Уралом».

Эксперт отметил тот факт, что раньше наставник ЦСКА Владимир Федотов работал в «Урале», а главный тренер екатеринбургской команды Виктор Ганчаренко руководил «армейцами». По мнению Масалитина, исход предстоящей встречи также решат исполнители.

«Федотов начинал в «Урале», а Ганчаренко работал в ЦСКА — могут быть реваншистские настроения.

«Урал», особенно дома, показывает хороший футбол и нацелен на атаку. Всё рашат исполнители», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.