Соломатин: «Верю в то, что ЦСКА займёт второе место»

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин оценил перспективы «армейцев» на оставшуюся часть сезона.

Эксперт заявил, что верит в то, что ЦСКА сумеет занять второе место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России. Также Соломатин выразил уверенность в том, что ЦСКА сумеет выиграть Кубок России.

«Конечно я болею и верю в то, что ЦСКА по итогам сезона займёт второе место. Золото в чемпионате получить уже нереально, а за серебро «армейцам» надо отдать все силы, чтобы его получить», — цитирует Соломатина «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. До конца турнира командам осталось провести по восемь матчей.