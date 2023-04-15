Тренер «Урала»: «Нас не устраивает достойное поражение»

Тренер «Урала» Александр Ермакович признался, что его не устраивает поражение команды при хорошей игре. 15 апреля екатеринбургский клуб проиграл на своем поле ЦСКА со счетом 1:2 в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Оценивать этот матч как достойное поражение? Нас не устраивает достойное поражение, нам нужны очки, победы», — передает слова Ермаковича «Матч ТВ».

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 25 набранных очков после 23 игр. Стоит отметить, что «шмели» потерпели уже четвертое поражение подряд в РПЛ.

В следующем туре «Урал» сыграет с «Ростовом» (23 апреля).