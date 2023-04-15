Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА

В субботу ЦСКА проведёт гостевой матч против «Урала» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Наставник московских «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Гайич, Обляков, Зайнутдинов, Зледар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Как видим, в основной состав ЦСКА вернулся вратарь Игорь Акинфеев. Капитан «армейцев» пропустил последние матчи (находился в запасе) из-за проблем со здоровьем.

Матч между «Уралом» и ЦСКА стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.