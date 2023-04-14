Зайнутдинов: «Ганчаренко — изюминка «Урала»

Футболист столичного ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о наставнике «Урала» Викторе Ганчаренко перед матчем 23-го тура Премьер-лиги.

«Изюминка «Урала», наверное, в тренере. Виктор Михайлович Ганчаренко — хороший тренер. Будет вдвойне интересно поиграть с его командой, — заявил казахстанский полузащитник «армейцев», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что белорусский специалист возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год. в то время как Зайнутдинов присоединился к «армейцам» в 2020 году. Матч между «Уралом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге.