Корнаухов: «ЦСКА прибавляет, в команде появилась сыгранность»

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов высказался о текущей форме московской команды. Отметим, что «армейцы» не проигрывают на протяжении последних шести матчей подряд.

«ЦСКА прибавляет, в команде появилась сыгранность. Выздоравливают многие футболисты, поэтому такой результат у «армейцев», — цитирует Корнаухова «РБ Спорт».

Эксперт также выразил мнение, что «красно-синим» по силам занять второе место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России и пройти «Урал» в финале Кубка России (Путь РПЛ).

После 22 туров чемпионата России ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.