ЦСКА не проигрывает «Уралу» в 23 матчах подряд в РПЛ

Завершился матч 23-го тура Российской премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА.

Победу со счётом 2:1 одержал столичный клуб благодаря голам Фёдора Чалова и Антона Заболотного.

Таким образом, «армейцы» не проигрывают уральскому клубу на протяжении 23 матчей в РПЛ. Это третья по продолжительности серия в истории российского футбола.

Последний раз «Урал» оказался сильнее ЦСКА в чемпионате 28 лет назад - в 1995 году. С тех пор «красно-синие» одержали 17 побед, и шесть поединков завершились ничейным исходом.

ЦСКА поднялся на третью строчку в турнирной таблице, опередив «Спартак».