Экс-игрок ЦСКА Карсаков поделился ожиданиями от матча с «Уралом»

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о предстоящем матче «армейцев» против «Урала» в 23-м туре РПЛ.

«Урал» сейчас непростой соперник для любой команды, но ЦСКА набрал ход. Мне кажется, у армейцев больше шансов в этом матче. Сложно говорить, как ЦСКА будет удивлять «Урал», учитывая, что впереди два матча подряд между этими командам», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Чемпионат».

По мнению Карсакова подопечные Владимира Федотова одерживают победы благодаря эмоциям, несмотря на не самое лучшее качество игры. Также Дмитрий отметил, что «армейцы» имеют шансы на попадание в тройку по итогам сезона Премьер-лиги на фоне слабой формы «Спартака».

Напомним, что ЦСКА встретится с «Уралом» в Екатеринбурге завтра, 15 апреля. В рамках Кубка России коллективам предстоят ещё две игры в финале Пути РПЛ.