Масалитин: «Дивеев» — один из лучших защитников РПЛ»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход защитника «армейцев» Игоря Дивеева в «Зенит».

«Дивеев на сегодняшний момент является одним из лучших центральных защитников нашего чемпионата. Думаю, что он без проблем впишется в систему Семака. Это надежный центральный защитник», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

При этом эксперт считает, что если у Дивеева есть какие-то варианты, то лучше уехать в зарубежный чемпионат и проявить себя там.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одной результативной передачей и записал на свой счет один ассист. Действующий контракт Дивеева с ЦСКА истекает летом 2024 года.