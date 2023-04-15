«Урал» отыграл один мяч в матче с ЦСКА, и тоже с пенальти

В матче 23-го тура Премьер-лиги между «Уралом» и ЦСКА в самом разгаре второй тайм. «Армейцы» вели со счётом 2:0 после прицельных голевых ударов Антона Заболотного с игры и Фёдора Чалова с пенальти. Тем не менее, интрига сохраняется. У ворот гостей Бактиёр Зайнутдинов завалил Сильвие Бегича, это пенальти. Рай Влут подошёл к мячу и низом пробил в левый угол ворот, мяч рикошетом от штанги оказался в сетке. Счет стал 1:2, у коллектива Виктора Ганчаренко есть почти полчаса, чтобы спасти игру.

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