Агент игрока ЦСКА Мойзеса: «Надеюсь, что в ближайшее время переговоры по выкупу начнутся»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что права на 28-летнего бразильца принадлежат «Интернасьоналу», в который футболист должен будет вернуться по окончании нынешнего сезона, если московский клуб решит его не выкупать.

«Надеюсь, что в ближайшее время переговоры по выкупу начнутся. Мойзес хочет остаться в ЦСКА», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мойзес провёл за ЦСКА 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского защитника в 3 миллиона евро.