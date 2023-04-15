Ловчев: «Большинство российских тренеров привыкли перед легионерами стоять на цырлах»

Бывший футболист Евгений Ловчев считает, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов правильно выстроил работу с легионерами.

- Многие легионеры ведь вообще сбежали из РПЛ, а перед теми, которые остались, большинство российских тренеров привыкли, как говорится, стоять на цырлах. Как бы иностранцы ни играли, они все равно будут попадать в состав, - приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Владимир Федотов, по мнению эксперта, приструнил зарубежных футболистов ЦСКА, дозируя игровое время. В частности от такого подхода пострадал Хорхе Карраскаль, прочно усевшийся на скамейку запасных. Тем не менее, легионеры «армейцев» настроены на продуктивную работу. В качестве примера Ловчев приводит Юссуфа Языджи, который отменно играл в ЦСКА и продолжает карьеру в Европе.