Федотов: «Урал» дома - хорошая команда, мы уже три раза встречались, не было никогда легко»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- В кои-то веки у команды был недельный цикл на подготовку к этому матчу. Соответственно, как его провели?

- Восстанавливались. Потом по запланированной программе, как обычно.

- Всего два изменения в составе по сравнению с предыдущим поединком. Акинфеев появился, Медина, наоборот, сел в запас. С чем связано, насколько это оптимальный состав на сегодняшний день?

- Я думаю, только одно изменение. Игорь появился в воротах, а Медины не было в старте в той игре. Раз выходят эти игроки, на этот момент это оптимальный состав.

- Какие ключи к победе сегодня в матче против «Урала»?

- Ключи? Мы понимаем, «Урал» дома - хорошая команда, мы уже три раза встречались, не было никогда легко. Тем более, в родных стенах. Придется сегодня предъявить к себе максимальную самоотдачу, полностью выложиться, свои козыри показать, мастерство, всё, старание, умение и вырывать победу.