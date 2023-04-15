Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Урал» дома - хорошая команда, мы уже три раза встречались, не было никогда легко»

15 Апреля 2023 • 16:26 Комментировать
Урал
1:2
ЦСКА Москва
2-й тайм

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- В кои-то веки у команды был недельный цикл на подготовку к этому матчу. Соответственно, как его провели?

- Восстанавливались. Потом по запланированной программе, как обычно.

- Всего два изменения в составе по сравнению с предыдущим поединком. Акинфеев появился, Медина, наоборот, сел в запас. С чем связано, насколько это оптимальный состав на сегодняшний день?

- Я думаю, только одно изменение. Игорь появился в воротах, а Медины не было в старте в той игре. Раз выходят эти игроки, на этот момент это оптимальный состав.

- Какие ключи к победе сегодня в матче против «Урала»?

- Ключи? Мы понимаем, «Урал» дома - хорошая команда, мы уже три раза встречались, не было никогда легко. Тем более, в родных стенах. Придется сегодня предъявить к себе максимальную самоотдачу, полностью выложиться, свои козыри показать, мастерство, всё, старание, умение и вырывать победу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
3
1
1.52 4.30 6.60
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
0
0
1.47 4.60 7.20
Видео
109 мин
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
0
2
2.32 3.70 2.95
Видео
109 мин
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.70 3.60 2.02
Видео
15.04.23 в 19:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
8.20 5.20 1.39
Видео
16.04.23 в 14:00
Оренбург Оренбург
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.90 2.70
Видео
16.04.23 в 16:30
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
16.04.23 в 19:00
Ростов Ростов
Зенит Зенит
5.00 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Апреля
18:33 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Динамо» должно биться за топ-3»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
18:27 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Ростов» может зацепить очки с «Зенитом»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Бейл кратко высказался о ничьей против «Химок»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо объяснил, при каких обстоятельствах «Спартак» станет чемпионом в следующем сезоне
18:12 · Россия. Премьер-лига
Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что пенальти в ворота ЦСКА назначен верно
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Химки» обжалуют удаление Талалаева
18:06 · Россия. Первая лига
«Рубин» разгромил «Шинник» в первом матче Рахимова
18:04 · Россия. Премьер-лига
Габулов высказался об игре «Динамо» в матче против «Пари НН»
18:04 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Увольнение Йокановича — вопрос времени»
18:02 · Россия. Первая лига
«Волга» с «Арсеналом» не порадовали голами
18:00 · Россия. Премьер-лига
«Урал» отыграл один мяч в матче с ЦСКА, и тоже с пенальти
17:59 · Россия. Премьер-лига
Джикия в запасе: «Спартак» огласил состав на дерби с «Торпедо»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Чалов реализовал пенальти, ЦСКА уверенно ведёт в матче с «Уралом» 2
17:48 · Россия. Премьер-лига
«Сейчас наш футбол далёк от идеала» — игрок «Динамо» Даса
Все новости
Рекомендуем