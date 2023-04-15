Мостовой: «Когда Рианчо впервые увидел мяч, я уже был одним из лучших футболистов в Советском Союзе»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-тренера «Спартака» Рауля Рианчо, ранее заявившего о том, что Мостовой был неизвестным игроком до своего переезда в Испанию.

«Кто такой вообще Рианчо? Когда Рианчо впервые увидел мяч, ворота и поле, я уже был одним из лучших футболистов в Советском Союзе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. В общей сложности за команду из Виго российский футболист провёл 277 матчей, забил 70 голов и отдал 22 результативные передачи.

Рианчо возглавлял «Спартак» в 2018 году после того, как в отставку с поста наставника «красно-белых» был отправлен итальянский специалист Массимо Каррера. Также в тренерской карьере испанца был казанский «Рубин».