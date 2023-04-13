Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек»

13 Апреля 2023 • 16:05 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с ЦСКА в финале Кубка России (Пути РПЛ), а также от матча 23-го тура чемпионата России, который состоится 15 апреля.

Иванов назвал ЦСКА хорошей командой, против которой «Уралу» будет тяжело. Также президент вспомнил о том, что главный тренер «армейцев» Владимир Федотов ранее работал в Екатеринбурге.

«Знаю, что два (матча) подряд, но что мы можем сделать? Нам и очки нужны в чемпионате, и в Кубке мы хотим дальше пройти. Федотов у нас был главным тренером когда-то, и вообще он наш человек, наш воспитанник», — цитирует Иванова «Спорт День за Днём».

Ближайший матч между «Уралом» и ЦСКА состоится в субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге. Начало — в 16:30 по московскому времени. Первая же кубковая игра между этими командами запланирована на 19 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
18:29 · Россия. Премьер-лига
Карпин пригласил главу судейского комитета РФС на семинар
18:26 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о матче с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Мне советы президента «Оренбурга» не нужны»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «У «Спартака» в игре сплошные проблемы»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не понимаю, почему так возбудился агроном-президент «Оренбурга»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что «Спартак» займёт второе место по итогам сезона
16:55 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Зрелым футболистам «Спартака» нужно становиться лидерами»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал отставку Бердыева «федунизмом»
16:35 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о состоянии игроков ЦСКА: «Все здоровы»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «В душе я надеюсь, «Торпедо» отберёт очки у «Спартака»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Торпедо» Рейна верит в победу над «Спартаком»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Лучше бы «Тосно» не закрывали, играли бы в Лиге Европы»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Напрямую из РПЛ вылетят «Торпедо» и «Химки»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Родригао верит, что Ренан окажется в «Реале»
Все новости
Рекомендуем