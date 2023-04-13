Президент «Урала» Иванов: «Федотов — наш человек»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с ЦСКА в финале Кубка России (Пути РПЛ), а также от матча 23-го тура чемпионата России, который состоится 15 апреля.

Иванов назвал ЦСКА хорошей командой, против которой «Уралу» будет тяжело. Также президент вспомнил о том, что главный тренер «армейцев» Владимир Федотов ранее работал в Екатеринбурге.

«Знаю, что два (матча) подряд, но что мы можем сделать? Нам и очки нужны в чемпионате, и в Кубке мы хотим дальше пройти. Федотов у нас был главным тренером когда-то, и вообще он наш человек, наш воспитанник», — цитирует Иванова «Спорт День за Днём».

Ближайший матч между «Уралом» и ЦСКА состоится в субботу, 15 апреля, в Екатеринбурге. Начало — в 16:30 по московскому времени. Первая же кубковая игра между этими командами запланирована на 19 апреля.