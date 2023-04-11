Тороп рассказал, какие советы давал ему Акинфеев

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал, какие советы давал ему одноклубник Игорь Акинфеев перед последними матчами московской команды.

Напомним, что в воскресенье, 9 апреля, в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) 19-летний футболист впервые вышел на поле по ходу текущего розыгрыша чемпионата России. Ранее, 5 апреля, Тороп также сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в кубковой игре против «Крыльев Советов» (1:0).

«Речь шла о каких-то вещах, которые касались конкретного соперника. В перерыве матчей тоже подсказывал. Где-то сыграть попроще, где-то чуть по-другому. Его советы много значат», — цитирует Торопа Bobsoccer.

После 22 туров чемпионата России ЦСКА расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 41 очко. В Кубке России «армейцы» смогли выйти в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Уралом».