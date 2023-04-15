Ермакович объяснил кадровые решения по Ранджеловичу, Газинскому и Бикфалви

Тренер «Урала» Александр Ермакович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Давайте начнем с состава. Наверное, из того, кого мы привыкли видеть со старта, нет только Ранджеловича. Насколько он оптимальный сегодня?

- Ранджелович в принципе готовился к игре, его ничего не беспокоит, но на сегодня решили выбрать такой состав. Надеюсь, что по ходу игры он нам поможет.

- Тут вопрос еще по состоянию Бикфалви и Газинского, которые сегодня также в старте.

- Юра тоже уже давно работает в общей группе, поэтому подходит в полной готовности. Понятно, что он давно играл, не хватает, наверное, игровой практики. Но все равно надо начинать, играть с первых минут. У него высокий уровень, в любом случае надо начинать с первых минут, поэтому решили так. По Эрику - его ничего не беспокоит, поэтому он сегодня в старте.