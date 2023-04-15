Ловчев: «Антон Заболотный – это вообще не футболист»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев считает, что ЦСКА нужно качественно усилить линию нападения.

- Давно высказывал мнение, и сейчас не отказываюсь от него, что Антон Заболотный – это вообще не футболист. Мне было смешно, когда «Зенит» продал Халка и забрал у «Тосно» Заболотного. Ничего себе замена! - заявил Ловчев в интервью «Плеймейкеру».

Также специалист недоволен игрой второго форварда, Фёдора Чалова. Несмотря на все его положительные качества, он вместе с Заболотным и рядом не стоит с Вагнером Лавом, уверен Ловчев.

Несмотря на критику специалиста, Заболотный недавно снова начал забивать, а Чалов идет на четвертом месте в гонке бомбардиров, проигрывая три мяча Малкому и Квинси Промесу.