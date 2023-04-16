Бикфалви: «Нас ждёт игра с ЦСКА на Кубок, мы можем им противостоять»

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви поделился комментарием после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Конечно, когда проигрываешь, не испытываешь положительных эмоций. Но нужно двигаться дальше. Теперь нас ждет игра с ЦСКА на Кубок. Мы знаем, что можем им противостоять», — цитирует Бикфалви «Матч ТВ».

В этом сезоне 35-летний румынский футболист провел 27 матчей за «Урал», в которых забил шесть голов и стал автором двух результативных передач.

19 апреля ЦСКА примет «Урал» в рамках первого финального матча Кубка России Пути РПЛ. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.