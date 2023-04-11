Селюк: «Слуцкий как тренер себя исчерпал»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк критически высказался о Леониде Слуцком – известном футбольном тренере, который пока находится без работы. В данный момент специалист ведёт своё шоу на видеохостинге YouTube в компании форварда Артёма Дзюбы.

«Друг Дзюбы Слуцкий тянет его, используя имя и узнаваемость футболиста. Просто Слуцкий исчерпал себя как тренер, тянет Артёма в проекты, где мат-перемат. Туда не надо ходить, там не надо жать руку в этой передаче», - делится Селюк с порталом Rusfootball.

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», с которым он сначала попал в еврокубки, а после умудрился вылететь в Первую лигу. Проработал наставником казанцев Слуцкий с конца 2019 года по конец 2022 года.