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Селюк: «Слуцкий как тренер себя исчерпал»

11 Апреля 2023 • 18:25 Комментировать
Урал
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ЦСКА Москва
15.04 16:30

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк критически высказался о Леониде Слуцком – известном футбольном тренере, который пока находится без работы. В данный момент специалист ведёт своё шоу на видеохостинге YouTube в компании форварда Артёма Дзюбы.

«Друг Дзюбы Слуцкий тянет его, используя имя и узнаваемость футболиста. Просто Слуцкий исчерпал себя как тренер, тянет Артёма в проекты, где мат-перемат. Туда не надо ходить, там не надо жать руку в этой передаче», - делится Селюк с порталом Rusfootball.

Напомним, что последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», с которым он сначала попал в еврокубки, а после умудрился вылететь в Первую лигу. Проработал наставником казанцев Слуцкий с конца 2019 года по конец 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Дмитрий Селюк Артём Дзюба
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