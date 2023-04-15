Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги между «красно-синими» и «оранжевыми».

- На ваш взгляд, для Виктора Ганчаренко игра с ЦСКА будет особенной?

- Все матчи особенные, и этот не исключение. Никто не делит соперников на сильных и слабых. Как только команда расслабляется, ее наказывают.

- А фаворит в этой игре есть?

- Наверное, «Урал» за счёт домашнего поля. Конечно, он отстаёт от ЦСКА в турнирной таблице, а уровень игроков «армейцев» чуть выше, но домашнее поле сделает своё дело.

- Вы были тренером в обоих клубах. Какие места двух команд по итогам сезона вас удовлетворят?

- ЦСКА борется за медали, «Урал» - за десятку. Разрыв между командами большой: у екатеринбуржцев 25 очков, у москвичей - 41 очко. Я буду доволен, если ЦСКА займет второе место, а «Урал» войдёт в восьмёрку.

- Наверняка в игре примет участие Фёдор Чалов, который не забивал в двух последних матчах, при этом за весь сезон он наколотил уже 13 голов. Для него это достойный результат?

- Конечно, достойный! Он может и больше забивать, но всё зависит не только от него, но и от партнёров. Нападающие - зависимые люди. Если ему будут создавать моменты, он их будет реализовывать.

Роберт Иванов