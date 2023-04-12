Дуду сравнил безопасность в России и Бразилии

Экс-игрок столичного ЦСКА Дуду сравнил безопасность на улице в двух странах – Бразилии и России. По его мнению, Россия выглядит гораздо более безопасной страной, нежели его родная Бразилия.

«На улицах у нас нет такого ощущения безопасности, как у вас. Если в России везде камеры с полицейскими, то у нас такого нет. Жить в России – безопаснее, чем в Бразилии», - признался Дуду «РБ Спорт».

Напомним, что Дуду был игроком московского ЦСКА на протяжении трёх лет – с 2005 по 2008 годы.

Ранее бразилец высказался о своём бывшем одноклубнике Игоре Акинфееве, который вот уже два десятилетия является стражем ворот московских армейцев.