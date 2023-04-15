Игнатьев: «ЦСКА в матче с «Уралом» будет крайне тяжело»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре 23-го тура РПЛ, в которой «Урал» встретится с ЦСКА.

По мнению специалиста, в предстоящей игре «армейцам» придётся тяжело, так как матч пройдёт на домашней арене «Урала», который к тому же демонстрирует качественный футбол.

«Ганчаренко удалось мотивировать и психологически раскрепостить своих подопечных, и они показывают не только боевой футбол, но и достаточно осмысленный. Понятно, что они будут делать, «армейцам» сегодня будет крайне тяжело», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Матч «Урал» — ЦСКА состоится сегодня, 15 апреля, и начнётся он в 16:30 по московскому времени.