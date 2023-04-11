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Генич: «Ганчаренко не уйдёт из «Урала»

11 Апреля 2023 • 12:37 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
15.04 16:30

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко.

Журналист уверен, что белорусский специалист не покинет екатеринбургский клуб, даже если получит предложение от московского «Динамо» или другого топового российского клуба.

«Даже если гипотетически можем предположить такой вариант, он не уйдёт из «Урала». Некоторые трансферы были сделаны именно под Виктора Михайловича», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Журналист также подчеркнул, что в случае отставки нынешнего наставника «Динамо» Славиши Йокановича, руководство клуба захочет пригласить на его место другого иностранного специалиста.

После 22 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. 
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва Константин Генич Виктор Ганчаренко
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УРАЛ ЦСКА МОСКВА
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