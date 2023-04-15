Заболотный - о забитом мяче: «Если это простой гол, то Холанн простой нападающий»

Нападающий московского ЦСКА Антон Забалотный высказался о своём голе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против «Урала».

«Если это простой гол, тогда Эрлинг Холанн забивает таких очень много и он простой нападающий. Если честно, это было хорошая передача Бактиера, я двинулся в свою зону и был там, где нужно», - приводит слова форварда «Матч ТВ».

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 2:1, а для Заболотного этот гол стал вторым в сезоне.

ЦСКА на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 44 набранных очков.