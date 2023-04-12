Ролан Гусев: «У Вагнера Лава было море качеств»

Бывший игрок столичного ЦСКА Ролан Гусев высказался о своём экс-одноклубнике – бразильском форварде Вагнере Лаве.

«Вагнер был уникальным форвардом, у него было море качеств. Ещё и ноги и задница здоровые, как у коня. Он когда расставлялся на поле – никто не мог его сдвинуть», - цитирует Гусева Metaratings.

Напомним, что вместе с ЦСКА Вагнер четырежды стал чемпионом России, а также взял один из главных трофеев в истории российского футбола – Кубок УЕФА в 2005 году.

На данный момент бразилец в возрасте 38 лет играет на родине в составе клуба «Спорт Ресифи».